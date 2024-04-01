“سلمان للإغاثة” يخفف معاناة المحتاجين بـ”العالم”

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم جهوده المختلفة في السودان، بتوزيع 1.7 ألف سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية المتمة بولاية نهر النيل، ليستفيد منها 9.8 ألف فرد، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
وضِمن جهوده في إفريقيا، وزّع المركز 600 سلة غذائية في مدينة كوتونو في بنين، استفاد منها 3.6 ألف فرد، وذلك ضِمن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني في جمهورية بنين لعام 1445هـ.
وقدم 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة موغالي بجمهورية جنوب إفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني هناك لعام 1445هـ.
وسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 717 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في منطقة جاوا الغربية في إندونيسيا، استفاد منها 2.7 ألف فرد.
وبادر بـ300 سلة غذائية في منطقة التسين بالجبل الأسود، استفاد منها 1.5 ألف فرد من الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضاني بالجبل الأسود لعام 1445هـ.
وفي مناطق خيراش وصات مهور وبابنا في بنغلاديش، وزّع المركز 500 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مناطق خيراش وصات مهور وبابنا في بنغلاديش، استفاد منها 2.5 ألف فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة “إطعام” الرمضانية ببنغلاديش لعام 1445هـ.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة من المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.
من ناحية أخرى، التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تسوكاسا أويمورا، وبحثا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.
كما اطلع البيز خلال اللقاء على الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إذ وجهت قيادة المملكة منذ بدء الأزمة الإنسانية بتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه حتى الآن تم تسيير جسر جوي وصل منه 44 طائرة إغاثية تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مستلزمات طبية ومواد غذائية وإيوائية بوزن بلغ أكثر من 829 طناً، وتسليم 20 سيارة إسعاف متضمنة تجهيزات طبية أساسية، إلى جانب تسيير جسر بحري وصل منه حتى الآن 6 بواخر إغاثية تحمل على متنها مواد طبية وإيوائية وغذائية بوزن 4.9 ألف طن، ليبلغ إجمالي الجسرين الجوي والبحري أكثر من 5.7 ألف طن.
ولفت إلى أن المركز وقَّع أربع اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال، إلى جانب تقديم دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.