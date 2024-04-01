بيع 26 ألف صفقة عقارية بـ33 مليار ريال

سجلت السوق العقارية نحو 26 ألف صفقة عقارية في شهر مارس 2024م، تتخطى مساحتها الـ 88 مليون م2، وبقيمة إجمالية تناهز 33.5 مليار ريال.
واتضح عبر الرصد الشهري الذي يجريه “أخبار24″، لبيانات البورصة العقارية أن متوسط سعر بيع العقارات في شهر مارس تم تقديره بـ 378 ريالا للمتر المربع، وكان أعلى سعر بيع تم تسجيله لعقار خلال الفترة 184,967 ريالا للمتر المربع لعقار في مكة المكرمة.
وكالعادة تصدرت أحياء الرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولا للعقارات على مستوى المملكة خلال شهر مارس، فجاء حي النظيم بالرياض في المركز الأول بـ864 صفقة بقيمة تجاوزت 364 مليون ريال ومتوسط سعر 1,257 ريالا للمتر المربع، وحل حي النرجس بالرياض بالمركز الثاني بـ 476 صفقة تخطت قيمتها الإجمالية مليار ريال، وبمتوسط سعر 6,665 ريالا للمتر المربع. وفق “أخبار 24”.
وحجز حي الخير بالرياض المركز الثالث بـ421 صفقة بقيمة إجمالية تقدر بـ427 مليون ريال، ومتوسط سعر 1,746 ريالا للمتر المربع، وجاء حي بدر بالرياض بالمركز الرابع بـ417 صفقة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 361 مليون ريال، وبمتوسط سعر يقدر بـ 1,994 ريالا للمتر المربع، بينما حل حي نمار بالرياض بالمركز الخامس بـ 404 صفقات، تجاوزت قيمتها الإجمالية 366 مليون ريال، وبمتوسط سعر يقدر بـ1,354 ريالا للمتر المربع.