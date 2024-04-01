ربط المملكة بـ”موانئ” شمال البحر الأحمر

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” (الأحد) عن إضافة شركة “Folk Maritime” للخدمات البحرية خدمة الشحن الملاحية الجديدة “NRS”، إلى ميناء جدة الإسلامي لربط المملكة بموانئ شمال البحر الأحمر.
وأوضحت الهيئة أن خدمة الشحن الجديدة تعمل على ربط ميناء جدة الإسلامي عبر رحلات أسبوعية منتظمة بميناء ينبع التجاري وميناء نيوم، وميناء العقبة بالأردن، وميناء السخنة في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 1300 حاوية قياسية.
وأشارت إلى أن الخدمة تستهدف تسهيل احتياجات السوق والتجارة المتنامية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وإفريقيا). وفق “أخبار 24”.
وتسهم إضافة خدمات الشحن الملاحية الجديدة إلى ميناء جدة الإسلامي في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الإستراتيجي المميز، وتأكيد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافَنة الحاويات والبضائع.