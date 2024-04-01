الذكاء الاصطناعي يستهلك ذاكرة الهواتف

توصلت شركة “جوجل” من خلال قياسات جديدة إلى أن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي في الهواتف يستهلك نسبة كبيرة من الذاكرة العشوائية.
تزامنت تلك التحذيرات مع تخوُّف “جوجل” من حدوث تقليل بالتجربة في هاتف بكسل 8 الذي يحتوي على ذاكرة عشوائية أقل مقارنةً بالإصدار الآخر.
وتخطط شركة آبل لزيادة الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية في الإصدارات الأساسية من هواتف “آيفون 16” من أجل تضمين نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على العمل بتلك الأجهزة. وفق “أخبار 24”.
وكانت شركة “جوجل”، قد أضافت حزمة من التحديثات والمزايا الجديدة لتسهيل الخطط اليومية من قِبل الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبينها تجربة البحث التوليدي “SGE” التي تسمح للمُستخدمين ببناء مسارات السفر وأفكار الرحلات.