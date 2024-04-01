“الأهلي” في مهمة تصحيح المسار أمام غريمه

يتطلع الأهلي الى تصحيح مساره عقب الخسارة أمام النصر والتعادل مع الاتفاق في المرحلتين الاخيرتين، ما سمح لجاره الاتحاد بتقليص الفارق بينهما الى نقطتين بعد كسبه ثلاث مباريات متتالية.
وكان الأهلي حسم دربي الذهاب بهدف وحيد سجله لاعب وسطه قائد المنتخب الإيفواري فرانك كيسييه الذي سيعود إلى تشكيلته على غرار البرازيلي روجر إيبانيز بعدما غابا عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف.
وتتجه أنظار عشاق المستديرة غداً (الاثنين) إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمتابعة اللقاء التنافسي بين الجارين، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري بـ48 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد الذي يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة.
وقال المدافع التركي للأهلي ميريح ديميرال في تصريح عقب لقاء الاتفاق: “سيطرنا على المباراة، وكنا قريبين من الفوز، ولكن لم يحالفنا التوفيق”، مضيفا: “المباراة القادمة أمام الاتحاد ستكون صعبة، وسنقدم خلالها أفضل ما لدينا”. وفق “سبورت 24”.
وسيفتقد الاتحاد خدمات خمسة لاعبين بسبب استدعائهم إلى صفوف المنتخب الأولمبي، وهم: فيصل الغامدي، أحمد الغامدي، عوض الناشري، مروان الصحفي وزكريا هوساوي.
وتتقارب عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بين الفريقين حيث حقق الاتحاد 33 انتصارا مقابل 31 للأهلي، وفرض التعادل نفسه في 31 مباراة، لكن الأهلي يتفوق في المباريات العشر الأخيرة بفوزه في 4 منها مقابل ثلاث هزائم.