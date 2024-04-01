محرز ضد بنزيما.. “مواجهة سادسة”

تتوجه أنظار عشاق الكرة السعودية صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لمتابعة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، غدًا الإثنين، في إطار منافسات الجولة 26 من دوري روشن.
مواجهة خاصة بين النجمين، الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، ونظيره في الأهلي، الجزائري رياض محرز.
مواجهة تحمل الرقم 6 بين بنزيما ومحرز، حيث سبق وأن تقابلا في خمس مناسبات سابقة، منها واحدة في دوري روشن بالدور الأول للموسم الجاري.
واستطاع رياض محرز أن يفوز أمام بنزيما في 4 مباريات بواقع 3 بقميص السيتي وواحدة مع الأهلي، بينما تفوق الفرنسي في مرة وحيدة كانت بشعار ريال مدريد. وفق “سبورت 24”.
4 مساهمات تهديفية لكريم بنزيما في مواجهة محرز، حيث سجل 3 أهداف وصنع آخرًا، في المقابل ساهم الجزائري في هدفين بتسجيل هدف وصناعة مثله.