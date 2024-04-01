أرقام يايسله وغاياردو قبل “ديربي جدة”

تتوجه أنظار عُشّاق الكرة السعودية صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، لمتابعة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، غدًا الاثنين، في إطار منافسات الجولة 26 من دوري روشن.
ويتقارب عدد الانتصارات في المواجهات المباشِرة بين الفريقين حيث حقق الاتحاد 33 انتصاراً مقابل 31 للأهلي، وفرض التعادل نفسه في 31 مباراة، لكن الأهلي يتفوق في المباريات العشر الأخيرة بفوزه في 4 منها مقابل ثلاث هزائم.
وعلي صعيد المدربين تولى الألماني ماتياس يايسله مهمة تدريب الأهلي في يوليو 2023، حيث قاد الفريق حتى الآن خلال 28 مباراة بمختلف البطولات، فاز في 16 مواجهة وتعادل في 5 مباريات وخسر مثلها.
وفي دوري روشن، قاد يايسله فريق الأهلي خلال 25 مباراة فاز في 14 منها، وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مباريات.
وعلى الجانب الآخر، تولى مارسيلو غاياردو تدريب الاتحاد في نوفمبر 2023، وقاد الفريق خلال 21 مباراة بمختلف البطولات حتى الآن، حيث حقق الفريق معه الفوز في 12 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 7 مباريات. وفق “سبورت 24”.
وفي دوري روشن، لعب الاتحاد تحت قيادة غاياردو 12 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء، بينما تلقى الهزيمة في 4 مواجهات.