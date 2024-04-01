شراكة بين طيران الرياض و”أرتيفاكت” بأنظمة الذكاء

وقعت “طيران الرياض”، شراكة استراتيجية مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال البيانات وخدمات التحول نحو الذكاء الاصطناعي “أرتيفاكت”، بهدف إحداث ثورة في قطاع الطيران من خلال تبني أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.
وستركز هذه الشراكة على بناء منصة خاصة بطيران الرياض لتحليل البيانات وتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع عملياته التشغيلية والتجارية، وذلك من خلال استخدام أحدث الأدوات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وسيتمكن طيران الرياض من خلال هذه الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، من تخصيص تجارب الضيوف والارتقاء بخدمة العملاء من خلال قنوات رقمية ذكية، وتحسين عملياته الجوية والأرضية على حدٍ سواء عبر الرؤى والتوقعات والبيانات الآنية.
وقال نائب الرئيس لقطاع الخدمات الرقمية والابتكار في طيران الرياض آيب دي، إن الشراكة مع “أرتيفاكت” تعكس التزام طيران الرياض بتبني أحدث التقنيات الرقمية التي نهدف من خلالها لتعزيز التجارب الشاملة للضيوف. وفق “أخبار 24”.
بدوره، اعتبر الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لأرتيفاكت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راهول أريا، أن هذه الشراكة تمثل علامة فارقة في مسيرة شركته التي تظهر التزاماً راسخاً في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية متطلبات قطاع الطيران حول العالم.
وتستعد طيران الرياض من خلال إطلاق أولى رحلاتها التجارية في العام 2025، إلى إحداث ثورة في عالم الطيران والنقل الجوي وتجارب السفر حول العالم، عبر تبنيها أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.