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رياضة > فيرمينو: لعبت بـ “هُوِيّتي” أمام الاتحاد من أجل الفريق
02/04/2024   6:01 ص

فيرمينو: لعبت بـ “هُوِيّتي” أمام الاتحاد من أجل الفريق

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أكد البرازيلي روبيرتو فيرمينيو لاعب الأهلي أن الفريق أظهر مستوى كبيراً أمام الاتحاد في الديربي وحقق فوزًا مستحقًا.

وقال فيرمينو في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “قدمنا مباراة كبيرة وعملًا صعبًا في مباراة كبيرة كالديربي وسعيد للغاية بهذا الفوز والذي سيمنحنا الحافز لمواصلة الانتصارات”.

وحول أدائه اليوم هجومًا ودفاعًا قال فرمينيو إنها هويته إذ يعمل دائمًا من أجل الفريق لتحقيق الفوز ولذا يعمل على مساعدة زملائه. وفق “سبورت 24”.

وعن فوز الأهلي ذهابًا وإيابًا أمام الاتحاد في الديربي قال إن هذا الأمر يمنح الفريق الثقة الكبيرة لما هو متبقٍ من مباريات.

فيرمينو: لعبت بـ “هُوِيّتي” أمام الاتحاد من أجل الفريق

رياضة
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