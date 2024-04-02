“فرحة الشمراني”: اللمسة الأخيرة حرمتنا من الفوز

اعتبر لاعب الاتحاد فرحة الشمراني أن اللمسة الأخيرة وغياب الحظ وراء خسارة فريقه أمام الأهلي في الديربي الذي أقيم بينهما، الاثنين، في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.
وقال الشمراني في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الفريق قدم مباراة كبيرة وأتيحت له العديد من الفرص لكن اللاعبين افتقدوا اللمسة الأخيرة وغاب عنهم الحظ.
ولفت إلى أن المدرب طلب منه اللعب مع كانتي في وسط الملعب، لافتًا إلى أنه رغم الخسارة فإنه تلقى دفعة معنوية كونه خاض المباراة بجانب واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. وفق “سبورت 24”.
وأكد الشمراني أن الفريق سيسعى لاستعادة الانتصارات خلال المباريات القادمة وحصد لقب هذا الموسم من أجل إرضاء الجماهير.