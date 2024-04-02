“البريكان”: جمهور الأهلي سر حسم الديربي

أعرب اللاعب فراس البريكان مهاجم الأهلي عن سعادته بعد قيادته فريقه لحسم الديربي أمام الاتحاد بعدما سجل هدف المباراة الوحيد والتي أُقيمت بينهما الاثنين في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن.
وقال البريكان ردًا على أفضلية الاتحاد أمام الأهلي خلال اللقاء إن الفريقين أتيحت لهما العديد من الفرص ولم تقتصر الفرص على الاتحاد فقط، لافتًا إلى أن أصعب أوقات المباراة كانت في الدقائق الأخيرة مع زيادة الضغط من جانب لاعبي الاتحاد.
ووجَّه البريكان الشكر لجماهير الأهلي على دعمها الكبير للفريق والتي لعبت دورًا كبيرًا في خروج الفريق فائزًا في الديربي، متمنيًا مواصلة الانتصارات من أجل إهدائها للجماهير. وفق “سبورت 24”.