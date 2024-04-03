“حساب المواطن” يودع دعم إبريل شاملاً الإضافي

بدأ برنامج حساب المواطن قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل، شاملاً الدعم الإضافي، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.
وأوضح “حساب المواطن” أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء، وبإمكان المستفيدين معرفة مبلغ استحقاقهم عبر تطبيق البرنامج.
وكان المتحدث باسم “حساب المواطن”، قد أفاد في وقت سابق بتقديم موعد إيداع دفعة شهر أبريل للمستحقين المكتملة طلباتهم، ليكون اليوم (الأربعاء) الموافق 3 أبريل 2024، نظرًا لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته حتى دفعة مارس الماضي بلغ 195 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.