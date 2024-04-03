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رياضة > لاعبو النصر: “الثمانية” دفعة معنوية قبل السوبر
03/04/2024   8:35 ص

لاعبو النصر: “الثمانية” دفعة معنوية قبل السوبر

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أكد لاعبو النصر أن الفوز الكبير على أبها بنتيجة 8-0 هو نتاج عمل مستمر في التدريبات ويمنح الفريق الحافز للمواجهات القادمة.

وقال اللاعب عبدالعزيز العليوة في تصريحات عقب نهاية المباراة إن العمل الجماعي للفريق في التدريبات ساهم في ظهور الفريق بهذه الصورة، معربًا عن سعادته بتسجيله هدفين في هذا الفوز الكبير.

من جانبه قال اللاعب سامي النجعي إن النصر قدم مباراة جيدة وحصد ثلاث نقاط مستحقة، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يمثل دافعًا معنويًا للفريق قبل المواجهات المهمة القادمة سواء في كأس السوبر السعودي أو كأس الملك.وفق “سبورت 24”.

لاعبو النصر: “الثمانية” دفعة معنوية قبل السوبر

رياضة
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