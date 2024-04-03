لاعبو الأخدود: “طمعنا” في نقطة أمام الهلال

اعتبر لاعبو الأخدود أنهم قدموا مباراة جيدة أمام الهلال رغم الخسارة أمام الهلال بثلاثية في اللقاء الذي جرى بينهما، الثلاثاء، لحساب الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب سافيور جوديون في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن الأخدود قدم مباراة جيدة لكن الخسارة جزء من كرة القدم وعلى اللاعبين الاستفادة من هذه الخسارة من أجل اللعب بقتالية في المباريات القادمة.
من جانبه أكد اللاعب عبدالعزيز العويرضي أن لاعبي الأخدود دخلوا المباراة من أجل حصد نقطة أمام أفضل فريق في آسيا.
وأضاف العويرضي: “حاولنا مجاراة الهلال في الرتم في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني هبط الأداء وهو ما ساهم في توسيع النتيجة للهلال”.وفق “سبورت 24”.