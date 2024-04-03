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رياضة > “ثُمانية” النصر أكبر هزيمة في مسيرة موسيماني
03/04/2024   8:35 ص

“ثُمانية” النصر أكبر هزيمة في مسيرة موسيماني

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تجرع المدرب الجنوبي إفريقي “بيتسو موسيماني” المدير الفني لأبها أكبر هزيمة في مسيرته التدريبية بعد الخسارة أمام ضيفه النصر 0-8 لحساب الجولة 26 من دوري روشن للمحترفين.

وحقق النصر فوزًا كاسحًا على أبها بنتيجة 8-0 ليعقد من مهمة أبها الذي تواجد في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة.

ولم يسبق لـ “موسيماني” أن خسر بهذه النتيجة الثقيلة، إذ تعود أكبر هزيمة للمدرب الجنوب إفريقي لشهر أبريل أيضًا ولكن عام 2015 عندما سقط بخماسية مع فريقه الأسبق صن داونز في الدوري الجنوب إفريقي أمام بلوفونتين سيلتيك، واللافت أنها كانت لحساب الجولة 26 أيضًا.وفق “سبورت 24”.

“ثُمانية” النصر أكبر هزيمة في مسيرة موسيماني

رياضة
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