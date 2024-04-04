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رياضة > “جيرارد”: الفتح استحق الفوز علينا
04/04/2024   11:21 ص

“جيرارد”: الفتح استحق الفوز علينا

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أكد المدير الفني لفريق الاتفاق ستيفن جيرارد، أن في مباراة اليوم كان هناك فريق واحد يريد الفوز وهو الفتح وعليهم تحمل مسؤولية الأداء الليلة.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الشغف والقتال يأتي قبل التكتيك والجودة ولقد افتقدناهم خلال مباراة اليوم.

وأضاف أنه من الصعب أن يبارك لمنافس على الفوز خاصة أن المباراة تنافسية “ديربي”، ولكنهم يستحقون الاحترام.

وأوضح أنه باختصار وبوضوح رغبة الخصم في الفوز كانت أكبر من الاتفاق، مشيرا إلى أن مستوى فريقه اليوم لم يكن على قدر التوقعات.وفق “سبورت 24”.

وحقق فريق الفتح الفوز على نظيره الاتفاق، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 26 بدوري روشن.

وبتلك النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 36 نقطة في المركز السابع.

“جيرارد”: الفتح استحق الفوز علينا

رياضة
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