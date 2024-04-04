تاريخ “مواجهات” الأهلي أمام الوحدة

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوحدة، في تمام العاشرة من مساء غدٍ الجمعة، بمنافسات الجولة 27 من دوري روشن السعودي.
تاريخيًا في جميع المنافسات والبطولات، لعب الأهلي ضد الوحدة 133 مباراة، وكان لـ”الراقي” الكلمة العُليا بـ 78 انتصارًا، مقابل 30 لـ”فرسان مكة”، وتم التعادل على نتيجة 25 مواجهة.
وكان لقاء الدور الأول قد حسمه الأهلي في جدة بنتيجة 3/1 على حساب الوحدة.
ويخوض الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما في جعبة الوحدة 30 نقطة منحته المرتبة الثانية عشرة في ترتيب دوري روشن بالموسم الجاري.وفق “أخبار 24”.