“موسيماني”: هدفنا البقاء في “دوري روشن”

أكد المدير الفني لفريق أبها بيتسو موسيماني، أن فريقه اليوم مميز في كل شيء وظهر هذا الانطباع اليوم، مشيرا إلى أن اللاعبين منحونا قلبهم اليوم في أرضية الملعب.
وحقق فريق أبها فوزا على نظيره الفتح، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الـ 27 بدوري روشن.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الفريق تمكن من التحول بعد الخسارة بنتيجة 8-0 في المباراة الماضية إلى فوز مميز.وفق “سبورت 24”.
وأوضح، أن الأداء تحسن منذ قدومه للفريق، ويأمل بأن يواصل هذا العمل للخروج من المناطق الخطرة.
وأشار إلى أنه لا بد من مساعدة أبها للبقاء في الدوري الممتاز وهذا الهدف الرئيسي لهم.