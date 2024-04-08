“الذكاء الاصطناعي” بخدمة ضيوف الرحمن

عملت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، على تسخير الخدمات الرقمية المتطورة والآمنة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين، بما يشمل توفير الحلول الذكية لدعم أعمال الجهات الحكومية المعنية خلال موسم العمرة.
وسعت الهيئة عبر منافذ مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف، لتأمين غرفة المساندة الفنية التي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات وحل المشاكل التي تواجه القطاعات المستفيدة، بالإضافة إلى توفير الحقائب التقنية المتنقلة، ومباشرة البلاغات في جميع المنافذ وتقديم الحلول السريعة لها، علاوة على تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية لجميع محطات العمل وأجهزة شبكات وغرف البيانات لصالات استقبال المعتمرين والزوار.
وشمل دعم “سدايا” للمنافذ تزويدها بالموارد البشرية والأجهزة التقنية اللازمة لتطوير العمل بالمنافذ الحدودية، وتنفيذ الصيانة الوقائية لغرف البيانات وأجهزة الشبكة وأجهزة محطات العمل، إضافة إلى تركيب محطات التقاط وتسجيل السمات الحيوية وتهيئتها في منافذ المملكة مع تهيئة وبرمجة الأجهزة وتنصيب النسخة المعتمدة في “سدايا”، وتدريب منسوبي القطاعات المشاركة على الأجهزة والأنظمة والتحديثات الجديدة.
وتيسيرًا على قاصدي الحرمين الشريفين، أتاحت “سدايا” من خلال تطبيق “توكلنا” خدمات عدد من الجهات الحكومية معنية بالعمرة والحج بسبع لغات، ويُمكن الاطلاع عليها من خلال التطبيق عبر تحميله في 77 دولة بالعالم، وتشمل هذه الخدمات إصدار تصاريح العمرة عبر خدمة بوابة المناسك، ومعرفة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال خدمة بوابة الطقس، ومعرفة اتجاه القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة ضمن الخدمات الدينية، وإتاحة خدمتي أسعفني، ونداء الاستغاثة من خلال خدمات الصحة.
كما تقدم الهيئة، من خلال منصة “بصير” التي يُشرف عليها كوادر وطنية من باحثين ومهندسين متخصصين في الذكاء الاصطناعي، أربعة منتجات تقنية طُورت بخوارزميات وطنية؛ لتمكين تنظيم الحشود في المسجد الحرام، وإدارة وضبط انسيابية الحركة وفقًا للطاقة الاستيعابية في كل موقع، إضافةً إلى تقديم عدد من لوحات بيانات التحليلات المتقدمة التي تتيح تحليلات لحظية حول الوضع العام في كل موقع وفقاً لمؤشرات محددة.
وفي سبيل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين، تتعاون “سدايا” مع الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، وعلى رأسها إدارة الحشود، والمتابعة، وانسيابية دخول المعتمرين والمصلين بأعدادهم المختلفة، إضافة إلى الخدمات المقدمة لهم لحظة وصولهم إلى المملكة عبر 15 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا.
وتوفر الهيئة البنية الرقمية المتقدمة لهذه المنافذ لتعين الجهات الأمنية والحكومية على أداء مهامها، وهيأت 12 موقعًا من مواقع العمرة ونقاط الفرز بالعاصمة المقدسة لأول مرة خلال موسم العمرة هذا العام 1445هـ لتسهيل خدمة قاصدي المسجد الحرام.
وتعكف الهيئة أيضًا على تطوير الأبحاث في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يعود بالنفع على رفع خدمة الحرمين الشريفين، وذلك انطلاقًا من مهامها المناطة بها بتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر الوطنية تقنيًا في ذلك المجال.
وتسعى “سدايا” من خلال هذه الجهود، إلى تحقيق التكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار، من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد بذل أقصى ما يمكن لخدمتهم في إطار مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك بوصفها المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل.وفق “سبورت 24”.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يؤكد أهمية توفير كل الوسائل التي تعين على الاستفادة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.