“رازوفيتش”: قدّمنا مباراة قوية خاصة في الدفاع أمام الأخدود

أكد المدير الفني لفريق الفيحاء فوك رازوفيتش، أن الفريق طبّق اليوم أمام الأخدود كل ما فعلناه بالتمارين السابقة، مشيرا إلى أنهم خرجوا بالثلاث نقاط.
وحقق فريق الفيحاء فوزا على نظيره الأخدود، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3-0، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري روشن.
وقال فوك رازوفيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنهم سجلوا 3 أهداف وقدموا مباراة كبيرة وخاصة خط الدفاع، مقدما التهنئة للاعبين على ما قدموه من أداء رائع.
وبتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر. وفق “سبورت 24”.