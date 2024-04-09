“بنزيما” يعود لمعانقة الشباك بعد غياب لأكثر من 3 أشهر

تمكن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد اخيراً من زيارة شباك المنافسين بعد غياب دام لاكثر من 3 اشهر، بعدما افتتح التسجيل في مواجهة فريقه امام الوحدة في المواجهة التي تجمع الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بالعاصمة الإماراتية ابوظبي.
وتمكن بنزيما من تسجيل هدفه الأول بعد طويل غياب بعد مرور أقل من دقيقة واحدة امام الوحدة بعدما استغل خطأ دفاعي داخل منطقة الجزاء للمنافس، قبل ان يعزز المغربي عبدالرزاق حمد من تقدم الفريق قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.
ويعود اخر هدف سجله بنزيما في شباك الأهلي المصري في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للاندية التي أقيمت بجدة في ديسمبر (كانون ثان) الماضي قبل ان يخسر فريقه المباراة 3/1. وفق “سبورت 24”.
وفي الوقت الذي صاحب بنزيما سوء الطالع والتوفيق في العديد من المباريات التي شارك بها، قبل ان يعود في ليلة سوبر وهو الذي تعهد عقب مواجهة التعاون في الجولة الماضية للدوري السعودي للمحترفين بمواصلة العمل لاستعادة نغمة التسجيل مؤكداً ان الأهم من تسجيله للاهداف هو تحقيق الفريق الفوز.
بينما اثار بنزيما التساؤلات حيال منشور عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” مذيلاً إياها بعبارة “لاتنسى هناك دائماً عودة” وهو الامر الذي قد يكون يقصده اللاعب بالعودة الى التهديف.