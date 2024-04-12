مُدافع الطائي يؤدي أول عمرة في حياته عقب إسلامه

أدى محترف فريق الطائي الألماني روبرت باور، مناسك أول عمرة في حياته بعد اعتناقه الإسلام مؤخراً وسط دعم من أسرته.
وانضم قلب الدفاع روبرت باور إلى الطائي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من فيردر بريمن الألماني، لمدة موسم مع أفضلية التجديد.
ونشر باور صورة عبر حسابه بموقع “إنستغرام”، يظهر فيها مرتديا زي الإحرام، وعلق عليها بقوله: “سعدت بأداء عمرتي الأولى مع عائلتي في العيد”.
وأعلن الألماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، اعتناقه الإسلام في سبتمبر الماضي.
وقال باور عَبْر خاصية “ستوري”: “لكل من راسلني اليوم، ها أنا أصلي مع والد زوجتي ناصر وابني عيسى، لقد دخلت الإسلام عن طريق زوجتي وعائلتها، لقد مرت سنوات عديدة وأنا ممتنّ لكم جميعا لمساعدتي وتشجيعي في رحلتي”. وفق “سبورت 24”.
وسبق للمُدافع الألماني البالغ 28 عاما اللعب في دوريات ألمانيا وروسيا وبلجيكا خلال السنوات الـ6 الماضية.