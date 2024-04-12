صورة “المعيوف” في السوبر تثير غضب الاتحاديين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين تظهران حارس الاتحاد عبدالله المعيوف مع أحد زملائه السابقين في نادي الهلال، عقب تتويج الزعيم بكأس الدرعية للسوبر السعودي، الخميس، في الوقت الذي حملت الصورة الثانية حسرة للحارس السابق للفريق البرازيلي مارسيلو غروهي عقب الهزيمة.
وتُوج الهلال بطلاً لكأس السوبر على حساب نادي الاتحاد برباعية مقابل هدف في المواجهة التي جمعت الفريقين بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وهي الخسارة السادسة للعميد من الزعيم بواقع مباراتين في الدوري السعودي للمحترفين ومثلهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومباراة في البطولة العربية وآخرها في نهائي السوبر. وفق “سبورت 24”.
وظهر المعيوف في الصورة المتداولة وهو مبتسم لزميله السابق في الهلال، الأمر الذي أثار حفيظة الاتحاديين مقارنة بالحسرة التي ظهرت على ملامح الحارس البرازيلي غروهي في المدرجات على الخسارة.