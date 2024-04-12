“جيسوس” يمنح لاعبي الهلال راحة لمدة 24 ساعة

قرر المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس، منح اللاعبين راحةً من التدريبات، الجمعة، بعد تحقيق لقب كأس السوبر السعودي .
وتوج ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، فريق الهلال بلقب السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخه، إثر تفوُّقه في المباراة النهائية لنسخة 2024 على حساب نظيره الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، والتي احتضنها ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
ومن المقرر أن يستأنف الهلال تدريباته، السبت، على ملعب منشأة النادي، استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء، على ملعب هزاع بن زايد. وفق “سبورت 24”.
وستغادر بعثة الهلال إلى الإمارات، الأحد، استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي.