“الأخضر 23” يواصل تحضيراته في معسكر قطر

واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الجمعة تدريباته في قطر، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملاعب جامعة قطر، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين وقائية، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورات مصغّرة.
ويجري أخضر 23 عامًا حصته التدريبية في تمام السادسة من مساء يوم غدٍ السبت، حيث سيتاح لوسائل الإعلام تغطية الربع ساعة الأولى منها. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة “الثالثة” ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.