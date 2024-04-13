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جديد المحليات > أجواء “غائمة” على معظم المناطق
13/04/2024   10:36 ص

أجواء “غائمة” على معظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وحذر المركز، من أن الحالة ستشهدها أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض على أن تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وكانت المنطقة الشرقية قد شهدت أعلى كمية هطول أمطار بأيام عيد الفطر المبارك، حيث سجلت 12 محطة رصد هطول أمطار كانت أعلاها في محطة الجبيل – القاعدة البحرية بـ3.8 ملم، تلتها محطة الجبيل – جزيرة جنة بـ2.6 ملم، ثم الجبيل – حرس حدود منيفة بـ2.4 ملم. وفق “أخبار 24”.

أجواء “غائمة” على معظم المناطق

جديد المحليات
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