النفط يتخطى الـ90 دولاراً

قفزت أسعار النفط مع نهاية المعاملات 1%؛ بسبب التوتر الجيوسياسي بالشرق الأوسط، وكذلك المخاوف بشأن تباطؤ تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتاً مسجلة 90.45 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً إلى 85.66 دولار.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 لتبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، إلا أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعت أن يسجل النمو مليون برميل يومياً أعلى من توقعات الوكالة. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن أسعار النفط توقف صعودها الأسبوع الماضي؛ لتهبط بشكل طفيف بعدما أحبط التضخم العنيد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب.