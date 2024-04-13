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جديد المحليات > التخصصات العلمية تقفز بجامعة الملك خالد عالمياً
13/04/2024   10:36 ص

التخصصات العلمية تقفز بجامعة الملك خالد عالمياً

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حققت جامعة الملك خالد، أرقاماً قياسية ومراكز متقدمة في تصنيف الـ QS العالمي للتخصصات العلمية 2024، حيث بلغ مجموعها سبعة تخصصات علمية، كما تم تصنيف حقلين علميين من أصل خمسة حقول يتم تصنيفها سنوياً.

وقفزت الجامعة إلى المرتبة 386 عالمياً في حقل الهندسة والتقنية، كما حققت المرتبة الـ 501-550 عالمياً في حقل العلوم الطبيعية، وكذلك كسرت حاجز أفضل 200 جامعة عالمياً بعد تحقيقها المرتبة الـ 151-200 في مجال الهندسة الكيميائية.

كما حققت أرقاماً قياسية في مجال الفيزياء وعلوم الفضاء بحلولها بالمرتبة الــ 301-350 عالمياً، مع تطور أداؤها في مجالي علوم الرياضيات والعلوم الكيميائية لتحقق المرتبة الـ351-400 لكلا المجالين، إضافةً إلى تعزيز مكانة الجامعة عالمياً في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيات بحصولها على المرتبة الـ 401-450 عالمياً، فضلاً عن حضورها العالمي في مجالي الطب وعلوم الحاسب وأنظمة المعلومات، حيث صنفت جامعة الملك خالد في المرتبة الـ 451-500 لكلا المجالين. وفق “أخبار 24”.

وتعمل الجامعة على تحفيز أدائها البحثي والابتكاري ورفع مستوى برامجها الأكاديمية المختلفة وذلك لتعزيز حضورها ضمن مختلف منصات التصنيف العالمية.

التخصصات العلمية تقفز بجامعة الملك خالد عالمياً

جديد المحليات
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