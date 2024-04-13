تاريخ مواجهات الهلال أمام “الأندية الإماراتية”

يحل فريق الكرة الأول بنادي الهلال ضيفاً على نظيره العين الإماراتي، مساء الثلاثاء المقبل، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
الهلال تمكن من بلوغ نصف النهائي بعد عبور عقبة مواطنه الاتحاد، بينما تأهل العين بعد التفوق على حساب النصر في دور الثمانية.
الهلال واجه الأندية الإماراتية في 43 مباراة سابقة قبل لقاء العين الثلاثاء المقبل.
وكان للهلال الغلبة، حيث انتصر في 21 مباراة مقابل 9 للأندية الإماراتية، في حين قال التعادل كلمته خلال 13 مناسبة.
أما بالنسبة لمواجهات الهلال ضد العين، فيسود التكافؤ بـ 6 انتصارات لكل فريق، مقابل مواجهتين حسمهما التعادل خلال 14 مواجهة سابقة. وفق “سبورت 24”.