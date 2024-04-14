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رياضة > “كيسيه” يقترب من المشاركة في “الكلاسيكو”
14/04/2024   11:09 م

“كيسيه” يقترب من المشاركة في “الكلاسيكو”

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زادت فرص مشاركة لاعب الأهلي، النجم الإيفواري فرانك كيسيه، في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال الجمعة، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ومن جانبه، منح الجهاز الطبي بنادي الأهلي الضوء الأخضر لكيسيه، من أجل المشاركة أمام الهلال، وهناك احتمالية كبيرة أن يعتمد المدرب الألماني ماتياس يايسله على الدولي الإيفواري بصفة أساسية في الكلاسيكو.

وخضع كيسيه لاختبارات طبية خلال الأيام الماضية مع الجهاز الطبي للتأكد من تشافيه بعد إصابته بتمزُّقٍ عضلي، غاب على إثره عن مواجهة الوحدة الماضية. وفق “سبورت 24”.

وشارك كيسيه مع الأهلي في 24 مباراةً في دوري روشن السعودي، وسجل 7 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

“كيسيه” يقترب من المشاركة في “الكلاسيكو”

رياضة
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