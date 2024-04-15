إجراءات توريد القمح المحلي عبر “واتساب”

أطلقت الهيئة العامة للأمن الغذائي، خدمة تفاعلية عن طريق برنامج “واتساب” التفاعلي من خلال الرقم (00966556085234)، بهدف تقديم الخدمات عبر المستفيدين للخدمة من مزارعي القمح المحلي.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي حجز مقر التوريد، وحجز موعد التوريد، والاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة، والحصول على قوائم الشحنات المستلمة وإلغاء مقر التوريد وإلغاء موعد، والاستعلام عن المواعيد المسجلة. وفق “أخبار 24”.
وبينت أن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً على المستفيدين في الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.