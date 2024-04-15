تطوير محتوى التعليم السياحي بالمملكة

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة السياحة تعتزم تنفيذ مشروع يستهدف تطوير محتوى التعليم السياحي في التعليم العام، وذلك لرفع جودة التعليم في مجال السياحة والضيافة، وتمكين الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي.
وكانت وزارة السياحة قد أطلقت في 2023 مبادرة التعليم السياحي، والتي تتضمن برامج تعليمية نوعية تستهدف طلاب المدارس والجامعات، من خلال الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية، لفتح فرص دراسية لطلبة الجامعات للالتحاق بتخصصات تطلبها سوق العمل، ورفع وعي الطلبة وتوجيه رحلتهم المستقبلية نحو مسارات التعليم السياحي.
وبحسب الوزارة تتمحور حول رفع جودة التعليم في مجال السياحة والضيافة، ودعم المواهب السعودية وتطوير مهاراتهم، وتمكين الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي. وبينت المسارات التعليمية التي خصصتها المبادرة لطلاب المدارس، ومنها مهارات السياحة والضيافة، والإرشاد السياحي. كما حددت البرامج التعليمية الجامعية، ومنها الدبلوم في السفر والسياحة، والدبلوم في إدارة المنتجعات الجبلية. وفق “أخبار 24”.