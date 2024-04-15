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جديد المحليات > بدء توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية
15/04/2024   2:47 م

بدء توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

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بدأ اليوم (الاثنين) سريان قرار هيئة التأمين، توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، سعيًا لتوفير فرص عملٍ للمواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين.

ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولة تتعلق بهذا القطاع، كما ستقوم الهيئة بمتابعة تطبيق قرار التوطين، وصولًا إلى النسبة المستهدفة.

واستندت الهيئة في قرارها، إلى الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، وذلك بموجب تنظيم هيئة التأمين. وفق “أخبار 24”.

ومن المتوقع أن يكون للقرار أثر كبير في إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهو ما من شأنه الإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين، وتحسين الأداء العام، ورفع جودة الخدمات المقدمة.

بدء توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية

جديد المحليات
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