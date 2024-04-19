قطار “الرياض الخضراء” في ثامن محطاته

بدأ برنامج “الرياض الخضراء” في أعمال تشجير حي عرقة ثامن الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة والغدير والنخيل.
وتتضمن أعمال التشجير في حي عرقة زراعة 24 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 39 حديقة حي، وتشجير 8 مدارس، و54 مسجداً، و4 مبان حكومية، و 69 كيلومتراً من الشوارع والممرات التي ستعزز ربط عناصر الحي.
وتسهم تلك الأعمال في خفض نفقات الرعاية الصحية والحد من استهلاك الطاقة، كما سيتم تنفيذ مسارات للمشي والدراجات على امتداد طريق إمارة عرقة بطول 3 كيلومترات تصل مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية “مسك” بوادي حنيفة، وتحسين 38 واجهة مبنى بالطراز المعماري السلماني، وتشجير 111 موقعًا لمواقف السيارات.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن برنامج “الرياض الخضراء” أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث يستهدف البرنامج زراعة 5.7 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة.