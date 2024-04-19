توقعات الأمطار تمتد إلى 6 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد اليوم (الجمعة) على أجزاء من عدة مناطق، بما فيها الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
وأوضح المركز، أن الحالة تشهدها أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، على أن تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك.
وكان المركز قد أشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من خفيفة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل، مصحوبةً برياح تتجاوز سرعتها 50 كلم/ ساعة، مع جريان للسيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.وفق “أخبار 24”.
وتشمل المناطق المتوقع أن تشهد أمطاراً متوسطة إلى غزيرة: جازان، ونجران، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض.