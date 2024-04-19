النفط يقفز 3%

قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل أو نحو 3% اليوم (الجمعة)، في ظل أنباء عن توجيه إسرائيل ضربة على موقع في إيران.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو 3 % إلى 89.74 دولار للبرميل، كما قفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطاً 2.56 دولار أو 3.1 % إلى 84.66 دولار للبرميل.
وزادت العقود القياسية بأكثر من 3 دولارات قبل أن تتراجع قليلاً، مع توقعات بأن تستمر مرتفعة في الأيام المقبلة.
وكانت أسعار النفط قد عاودت ارتفاعها في التعاملات المبكرة (الخميس)، لتقلص قليلاً من خسائر الجلسة السابقة، بعد حديث الولايات المتحدة عن إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا.وفق “أخبار 24”.