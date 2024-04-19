نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > النفط يقفز 3%
19/04/2024   10:32 ص

النفط يقفز 3%

+ = -
94

قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل أو نحو 3% اليوم (الجمعة)، في ظل أنباء عن توجيه إسرائيل ضربة على موقع في إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو 3 % إلى 89.74 دولار للبرميل، كما قفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطاً 2.56 دولار أو 3.1 % إلى 84.66 دولار للبرميل.

وزادت العقود القياسية بأكثر من 3 دولارات قبل أن تتراجع قليلاً، مع توقعات بأن تستمر مرتفعة في الأيام المقبلة.

وكانت أسعار النفط قد عاودت ارتفاعها في التعاملات المبكرة (الخميس)، لتقلص قليلاً من خسائر الجلسة السابقة، بعد حديث الولايات المتحدة عن إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا.وفق “أخبار 24”.

النفط يقفز 3%

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885295481.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com