نزع ملكيات بـ5 مناطق لصالح “الكهرباء”

وافق وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على البدء بإجراءات نزع ملكيات عدة أراضٍ تعزيزاً لموثوقية الشبكة الكهربائية، وذلك بمناطق الباحة والرياض وجازان ومكة المكرمة وعسير.
ووفق قرار الوزير، فقد تقرر نزع ملكية قطعة تقع في منطقتَيْ مكة المكرمة وعسير بمساحة 1.6 مليون متر مربع، وأخرى بمنطقة الباحة بمساحة 976 مترا مربعا، وثالثة بمنطقة الرياض بمساحة نحو 3 آلاف متر مربع، وبمنطقة جازان قطعة على مساحة 137 مترا مربعا، وبمنطقة مكة المكرمة قطعة بمساحة 17 ألف متر مربع.
ونصت القرارات، على أن تُبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
كما تُبلغ الشركة الجهات المعنية، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها. وفق “أخبار 24”.
وبموجب القرارات أيضا، تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار على ألا يُسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.