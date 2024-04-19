“أبل” تسحب واتساب وثريدز من الصين

قالت مجموعة “ميتا” الأمريكية، إن شركة “أبل” سحبت تطبيقي: “واتساب”، و”ثريدز” من متجر تطبيقاتها في الصين؛ بناءً على طلب السلطات.
من جهتها، ذكرت “أبل” أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية أمرت بسحب هذه التطبيقات بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، مضيفة أنها مطالبة باحترام قوانين الدول التي تعمل فيها، حتى لو لم تكن موافقة عليها.
ولم يعد تطبيقا واتساب وثريدز متاحين، الجمعة، في النسخة الصينية من متجر التطبيقات الافتراضي “آب ستور” App Store التابع لشركة “أبل”.
وتمارس الصين رقابة على المنصات الإلكترونية، وتُخضعها لقواعد تنظيمية وضوابط قوية تستهدف المحتوى الذي تنظر إليه بكين على أنه قد يثير اضطرابات. وفق “أخبار 24”.
ويتعذر الوصول في الصين إلى خدمات إلكترونية كثيرة، بينها غوغل ويوتيوب، وتطبيقات لشبكات اجتماعية أجنبية كفيسبوك، وإنستجرام، وإكس، من دون أدوات تقنية للتحايل على الحظر، من بينها الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن – VPN).