بينالي البندقية يعزز التبادل الثقافي بين المملكة وإيطاليا

ناقش وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ووزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو، تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين المملكة وإيطاليا في ظل مذكرة التفاهم الثقافية الموقعة بين الطرفين، وأشادا بالمبادرات والمشاريع الثقافية التي رأت النور في عددٍ من المجالات الثقافية في عام 2023م، من أبرزها التراث، والأزياء، والموسيقى، والمتاحف، وفنون العمارة والتصميم، والفنون البصرية، منوّهين بالمساهمة الفاعلة لوزارة الثقافة في بينالي البندقية على مدى مشاركاتها منذ عام 2021م.
إلى ذلك زار الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان الجناح السعودي في بينالي البندقية للفنون 2024م، المُقام بمنطقة أرسينالي، والذي يُشارك بعملٍ فنيٍّ للفنانة منال الضويان تحت عنوان: “نطقت الرمال فتحرك الصوت”، ويُسلط العمل الضوء على صعود دور المرأة السعودية في المجال العام، ورحلتها المستمرة لإعادة تعريف كلٍّ من الفضاء المادي الذي تعيش فيه، والسرديات التي حدّدت هذا الدور تاريخياً، وذلك من خلال مجسّمات وأصوات وقصاصات تُترجم هذا الصعود والتطور الذي أصبحت تعيشه المرأة السعودية.
والعمل الفني يأتي تحت إشراف القيِّمَين الفنيين جاسيكا سيراسي ومايا الخليل، والقيِّم الفني المساعد شادن البليهد.
ويستمر بينالي البندقية للفنون في نسخته الـ60 حتى 24 نوفمبر المقبل، حيث تتولى هيئة الفنون البصرية هذا العام بتكليف من الوزارة الإشراف على الجناح السعودي المشارك، وصناعة محتواه الإبداعي بما يُحقق مستهدفات التبادل الثقافي الدولي باعتباره هدفاً إستراتيجياً لوزارة الثقافة، تحت مظلة رؤية السعودية 2030.
كما زار وزير الثقافة السعودية معرض “رحلات في فن الأرض.. نحو وادي الفن.. العُلا”، الذي تُنظّمُه الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال الفترة من 16 إلى 30 إبريل الجاري في مبنى الأبازييا في البندقية.
ويُعَدُّ المعرض تعريفاً بأحد أهم الأصول الثقافية “وادي الفن” في العُلا، ويركز على فن الأرض، في موقعٍ يمتد على مساحة 65 كيلومتراً مربعاً في “العلا” التي تزخر بتراثٍ طبيعيٍ وتاريخيٍ وثقافيٍ فريد. وفق “أخبار 24”.
ويشمل المعرض سلسلة من الصور، وعروض الفيديو للمواقع الخمسة المُعلَن عنها في “وادي الفن”، للفنانين: منال الضويان، وأجنيس دينيس، ومايكل هايزر، وأحمد ماطر، وجيمس توريل. ويُقدّم على مدى أيامه باقةً من حلقات النقاش لعددٍ من المهتمين؛ لمناقشة ما يخص فن الأرض والفن في المساحات العامة وتجربة الزائر، وتنظيم المتاحف والفن وعلم الآثار؛ لتقديم وجهات نظر متنوعة.