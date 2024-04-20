سيفرينو هل يعوض غياب كاسترو عن النصر؟

يعود لاعبو النصر للتدريبات بعد غد (الاثنين) لبدء الإعداد لمواجهة الخليج التي ستجمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لحساب الجولة الـ29 للدوري، وذلك بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين ليومين عقب الفوز على الفيحاء 3/1، أمس الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض.
وينتظر أن تشهد تدريبات الفريق الجماعية العودة التدريجية للحارس وليد عبدالله بعد إنهائه لبرنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الأمامية، وأسهمت في ابتعاده لقرابة الشهرين، في الوقت الذي ستكون مشاركته في مواجهة الخليج مرهونة بمدى جاهزيته الفنية والبدنية للمباراة رغم صعوبتها في ظل ابتعاده لفترة طويلة عن المباريات التنافسية، الأمر الذي سيتطلب الاستعانة باللاعب تدريجيا لحماية شباك الفريق.
ويأمل النصراويون في تمكن فيتور سيفرينو المدرب المساعد للفريق من تجاوز موقعتي الخليج “الاثنين والأربعاء” في الدوري ونصف نهائي كأس الملك والحفاظ على جادة الانتصارات في ظل الرغبة في المنافسة على البطولتين بغية تعثر الهلال في مواجهاته بالدوري وأمام الاتحاد في نصف نهائي البطولة الأغلى.وفق “سبورت 24”.
وكان مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو تعرض لوعكة صحية دفعته لإجراء عملية جراحية بسيطة، في الوقت الذي كشف مساعده سيفرينو أن المدرب البرتغالي يتعافى حالياً من الوعكة الصحية التي ألمت به وسيعود لقيادة الفريق عقب 4 مباريات.
ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 65 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي، خلف الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط مع أفضلية وجود مواجهة مؤجلة للفريق، فيما يحل الخليج في المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري بـ 35 نقطة.