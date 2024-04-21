تسيير حافلات جماهيرية لمساندة الأخضر في الدوحة

يُسيّر مجلس جمهور المنتخب السعودي حافلات للجماهير لدعم المنتخب السعودي الأولمبي أمام نظيره العراقي في المباراة المقررة بينهما مساء الاثنين القادم في ختام مباريات دور المجموعات بكأس آسيا تحت 23 عامًا “قطر 2023”.
وتنطلق الحافلات ظهر الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور المباراة التي يسعى من خلالها الأخضر الأولمبي لحسم صدارة المجموعة، على أن تعود الحافلات في نفس الليلة.
وحدد مجلس الجمهور السعودي أندية الاتفاق والقادسية والفتح والعدالة والخليج مقرًا لتسجيل أسماء الجماهير الراغبة في الحضور بواسطة الحافلات, فيما سيقوم حساب المجلس في منصة X اعتبارًا من غدٍ بتوزيع التذاكر على الجماهير المتواجدة في الدوحة، أو الراغبة بالحضور بشكل شخصي.
يأتي ذلك ضمن جهود المجلس في منح الجماهير السعودية المشاركة الإيجابية وإظهار الدعم الدائم وتعزيز دعم المنتخب في رحلته بالبطولة من أجل تحقيق الهدف المنشود بحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والمحافظة على اللقب. وفق “سبورت 24”.
يُذكر أن الأخضر الأولمبي يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من انتصاريه أمام طاجيكستان وتايلاند، فيما يحل المنتخب العراقي ثالثًا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تايلاند صاحبة المركز الثاني.