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رياضة > صالح المحمدي: العامل اللياقي وراء خسارة الحزم
21/04/2024   8:25 ص

صالح المحمدي: العامل اللياقي وراء خسارة الحزم

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أرجع صالح المحمدي، مدرب فريق الكرة بنادي الحزم، الخسارة أمام الاتحاد في الوقت القاتل من عمر المباراة، للعامل اللياقي.

وأشار المحمدي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز الاتحاد على الحزم، إلى أن أزمات الفريق كانت تتمثل في عدم التسجيل واليوم أحرز هدفين، كما كان الأداء الدفاعي جيد، ولكن العوامل اللياقية لم تسعف الفريق في إكمال المباراة بالشكل المطلوب.

وشدد صالح المحمدي أن الحزم قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد، على الرغم من قصر الفترة التي أمضاها مع الفريق.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن موافقته على تدريب الحزم بمثابة تحدي كبير وأنه كان يتمنى تواجد مدرب وطني في دوري روشن هذا الموسم. وفق “سبورت 24”.

صالح المحمدي: العامل اللياقي وراء خسارة الحزم

رياضة
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