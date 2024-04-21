الاتحاد يهزم الحزم بثلاثية في “روشن”

فاز فريق الاتحاد على الحزم، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الـ 28 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وكاد أن يسجل الحزم الهدف الأول في الدقيقة 12، بعد عرضية من الجانب الأيسر لكن حارس الاتحاد تصدى لتسديدة لاعب الحزم .
وسجل اللاعب جونيور مورينو هدفا للحزم في الدقيقة 16، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق صالح العمري، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها بتسديدة لداخل شباك مرمى الحزم.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الاتحاد فرحة الشمراني في الدقيقة 34، قبل أن يتلقى زميله كريم بنزيما بطاقة أخرى في الدقيقة 37.
وأهدر رومارينيو هدفا محققا لفريق الاتحاد في الدقيقة 47، بعدما انفرد بالحارس لكنه سقط قبل أن يسدد الكرة داخل الشباك.
وسجل باولو ريكاردو لاعب الحزم بالخطأ في مرماه معلنا عن الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 57.
وتمكن اللاعب محمد الثاني من تسجيل هدف تقليص الفارق للحزم في الدقيقة 60، مستغلا ركلة ركنية من الجانب الأيمن حولها لداخل الشباك.
وأدرك اللاعب أنطونيو التعادل لفريق الحزم في الدقيقة 63، بعدما حصل على كرة خلف دفاع الاتحاد جعلته في مواجهة الحارس، ليتمكن من ترجمتها لهدف داخل شباك المعيوف. وفق “سبورت 24”.
وسجل أحمد حجازي الهدف الثالث لفريق الاتحاد في الدقيقة 90 7، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما ظل الحزم في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.