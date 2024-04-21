“جازان” تصدر أول شحنة مانجو إلى “الأردن”

انطلقت أولى شحنات مانجو جازان إلى الأردن، في خطوة لتصدير أول براد يزن 24 طنًا؛ وفقاً لاتفاقية أبرمت بين جمعية الرؤية التعاونية للتسويق الزراعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية قبل عدة أشهر والتي تقضي بتصدير عدد من المنتجات الزراعية من منطقة جازان تشمل: المانجو، والبابايا، والبطيخ.
وبدأت الجمعية عملية التصدير بإرسال أول براد من المانجو، وتهدف لتصدير أكثر من 30 برادًا تدريجيًا، حيث يبلغ وزن كل براد 24 طنًا إضافة لتوقيع عدة عقود داخليًا وخارجيًا بهدف التسويق لـ 4,000 طن من المانجو الجازانية.
وبالنسبة لجودة المنتج، فقد اهتمت الجمعية بالشراكة مع شركة جازادكو في عمليات تنظيف وتعقيم وتغليف المانجو وفقًا للمواصفات العالمية، ويتم ذلك من خلال مركز الخدمات التابع للجمعية في المنطقة، حيث يتم تعقيم وتبخير وتنظيف المانجو الجازانية؛ مما يؤدي إلى تصدير منتج عالي الجودة يتوافق مع الحراك الزراعي الكبير الذي تشهده المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي ذلك ضمن جهود جمعية الرؤية في دعم المزارع المحلي بحصوله على السعر العادل، وتصدير منتجاته لكبرى الأسواق بالمملكة ولعدد من الدول المجاورة، وذلك بدعم من إمارة منطقة جازان وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.