أمير الرياض يرعى حفل خريجي “جامعة الفيصل”

رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج طلاب جامعة الفيصل وطالباتها، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة بالرياض.
ورفع رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، خلال كلمته في هذه المناسبة، الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على كل الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.
كما ثمّن لأمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرّج، وقدم الشكر والتقدير لأمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، الذي كان له الفضل في تأسيس هذه الجامعة ودعمها، مما جعلها تسمو بالفكر والمعرفة.
وأشار إلى أن حفل اليوم احتفى بالخريجين من مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والعلمية والصحية، وخريجي برامج نفذتها جامعة هارفارد ومستشفاها التعليمي، Mass general hospital ، بالشراكة مع جامعة الفيصل.
وأكد أن الجامعة حققت إنجازات متميزة واحتلت مكانة مرموقة بين الجامعات السعودية والعالمية، وتم اختيارها كواحدة من الجامعات المستهدفة في مبادرة الدخول إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في 2030.
ونوه بفوز خمسة مشاريع لتطوير المعامل والمختبرات الابتكارية بدعم مالي تجاوز 17 مليون ريال مقدمة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.
وأعلن عن تدشين جامعة الفيصل لبرامج الدكتوراه في تخصصات نوعية بدءًا من العام الدراسي القادم، وذلك في إطار سعي الجامعة المتواصل للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتوسيع آفاقه ليشمل أعلى الدرجات العلمية. وفق “أخبار 24”.
من جانبهم، ثمن الخريجون رعاية أمير منطقة الرياض لحفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بنَيْل وقطاف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمةً للوطن والقيادة.
بعد ذلك أعلنت أسماء الخريجين والخريجات للعام الدراسي الحالي، ثم أدى الخريجون والخريجات القسم، وتشرف الخريجون والخريجات بالتقاط الصور الجماعية مع الأمير فيصل بن بندر.