خبرات السعودية بمؤتمر الطاقة العالمي

تشارك المملكة في الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي، التي ستُعقد في هولندا خلال الفترة من 13 إلى 16 شوال 1445هـ، الموافقة للفترة من 22 إلى 25 أبريل 2024م، ويتناول المؤتمر قضايا متعددة في مجال الطاقة ويسلط الضوء على التحولات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
وتتضمن مشاركة المملكة عرضًا لإسهاماتها في قطاع الطاقة، ودورها الريادي العالمي في هذا المجال من خلال البرامج والمبادرات الوطنية، كما ستشارك بجناح خاص ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر، تحت شعار “طاقة مستدامة – مستقبل مشترك”.
ويسلط الجناح المملكة الضوء على جهود المملكة في إنتاج الطاقة ومساهمتها في مواجهة آثار التغيير المناخي، كما يتناول الجهود المبذولة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060م، والعمل المشترك للحفاظ على مستقبل الأرض وساكنيها.
وخلال المؤتمر، سيجرى مناقشة موضوعات مهمة مثل تطوير قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030م، واستفادة من إزاحة الوقود السائل، وتقنيات خفض وإزالة الانبعاثات. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المملكة تستضيف النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي في العاصمة الرياض خلال أكتوبر 2026م، حيث حازت على هذه الاستضافة بترشيح من مجلس الطاقة العالمي.
ويعد مؤتمر الطاقة العالمي الحدث الأبرز والأكثر شمولية وتأثيرًا في مجال الطاقة، ويسهم في دعم تحولات الطاقة عبر ربط جميع الجهات ذات العلاقة.