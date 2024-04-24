إتاحة رخص الأشياب غير الصالحة للشرب إلكترونياً

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب في مناطق المملكة كافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك؛ لتمكين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والخيرية من ممارسة النشاط بكل يسر وسهولة.
وبيّنت الوزارة أن خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب متوفرة حاليًا عبر بوابة “نما” الإلكترونية، ويتم الوصول إليها من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية، ومن ثم اختيار رخص مصادر المياه واستخداماتها؛ لاستعراض الخدمة.
وأوضحت أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من قطاع الأعمال والجهات الحكومية والجهات الخيرية، من طلب الرخصة إلكترونياً؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الجهد، من خلال أتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها؛ تحقيقاً لاستراتيجية التحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف الخدمة، التي تأتي استكمالاً لأتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها، إلى الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير المياه للأغراض التنموية، وتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب، والإسهام في خفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المدن. وفق “أخبار 24”.
وتأتي إطلاق الخدمات إلكترونياً بشكل مستمر؛ ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في القطاعات كافة، سعيًا منها في توفير جميع الخدمات على البوابة الإلكترونية “نما” لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى استفادة منها.