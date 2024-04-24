مبادرة سعودية بريطانية لبناء شراكات تنموية

تنطلق في مايو المقبل بالرياض، مبادرة “GREAT FUTURES” وفعالياتها المصاحبة التي تستمر على مدار 12 شهراً، بهدف بناء شراكات سعودية بريطانية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية التي تدعم رؤية السعودية 2030.
والمبادرة يشارك في أعمال إطلاقها يومي 14 و15 مايو المقبل بمركز الملك عبدالله المالي، وفد يضم أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً وقيادياً من قطاع الأعمال البريطاني برئاسة نائب رئيس الوزراء البريطاني أوليفر دودن.
وتأتي المبادرة في إطار جهود مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدد من القطاعات الواعدة، إضافة إلى تطوير التجارة والاستثمار الثنائي بين البلدين الصديقين.
واعتبر أوليفر دودن، المبادرة فرصة مهمة لعقد شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين تواكب المستقبل والإبداع والابتكار، خاصة وأنها ستركز على التعاون في مجال التقنية والابتكار، وتحديداً في تقنيات البحث والتطوير، والتقنية النظيفة، والتقنية المالية، والبناء المستدام، إلى جانب التعاون في القطاعات الخدمية وجودة الحياة، وأبرزها الفنون، الموضة، الإعلام، التعليم، الصحة، الرياضة، الهندسة المعمارية، والسياحة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن المبادرة تمهد الطريق لعقد شراكات موسعة تركز على الابتكار والتقنية بين قطاعي الأعمال في البلدين، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030 جعلت المملكة تشهد ازدهاراً في قطاعات الابتكار والتقنية والخدمات الرقمية، وأنها ترى في المبادرة فرصة لاستقبال العقول الرائدة في مجال الأعمال والأوساط الأكاديمية.
يذكر أن المبادرة تعد من الأحداث المهمة على المستوى العالمي، حيث تشارك فيها الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في المملكة المتحدة.