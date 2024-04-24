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جديد المحليات > الشورى يستعرض مع الكونجرس الامريكي الأنظمة بالمملكة
24/04/2024   5:20 م

الشورى يستعرض مع الكونجرس الامريكي الأنظمة بالمملكة

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استعرضت مساعدة رئيس مجلس الشورى حنان الأحمدي في مقر المجلس الأربعاء ما تشهده المملكة من نقلة نوعية في جميع المجالات بشكل عام وعلى مستوى الأنظمة والتشريعات مواكبة لرؤية السعودية 2030، وذلك خلال لقائها وفداً من كبار مساعدي ومستشاري أعضاء الكونجرس الأمريكي.

ورحبت الأحمدي بالوفد في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة حالياً، واستعرضت نبذة عن مجلس الشورى وآلية عمله ولجانه المتخصصة وما يقدمه المجلس في المجالين التشريعي والرقابي، وعضويته الفاعلة في الاتحادات القارية والدولية، والجهود المبذولة من قبل لجان الصداقة البرلمانية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ما يتعلق بالمجال البرلماني. وفق “أخبار 24”.

حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النّحاس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية، وأعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة السعودية الأمريكية نائب رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ، والدكتورة ريمه اليحيا، والدكتور فيصل آل فاضل، والأستاذ بندر عسيري، والدكتورة نجوى الغامدي.

الشورى يستعرض مع الكونجرس الامريكي الأنظمة بالمملكة

جديد المحليات
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