صندوق النقد يدشن مكتبه الإقليمي بالرياض

دشن صندوق النقد الدولي، اليوم (الأربعاء)، مكتبه الإقليمي في العاصمة الرياض، بحضور عدد من كبار المسؤولين بالمملكة والصندوق.
جاء ذلك على هامش مؤتمر “السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي”، الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية في مدينة الرياض.
وعلى هامش الفعالية، قال وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، إن “المملكة ستشهد تحولا في التنويع الاقتصادي، وهناك حاجة إلى انفتاح مبكر على المنافسة المحلية والعالمية، حتى نضمن أن صناعاتنا قادرة على الازدهار بجدارة وبأسرع وقت ممكن”.
وأضاف أن المملكة ستتحدى نفسها ليكون هناك نمو اقتصادي مستدام، واستراتيجيات استثمار تعزز الاقتصاد المرن وتنمي التنافسية، وتقف على مفترق طرق لتغيير الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي زين زيدان، إن الاقتصاد غير النفطي سيبقى قويا في المملكة على المدى المتوسط، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الكلي السعودي نموا سريعا في عام 2025. وفق “أخبار 24”.
وأضاف بالفعالية ذاتها، أن المملكة لديها طموحات كبيرة في تنويع الاقتصاد، وقامت بالكثير من الإصلاحات الهيكلية، ولديها برامج لمواصلة الإصلاحات الهيكلية، ونتوقع أن يبقى الاقتصاد غير النفطي قويا في المدى المتوسط.